Онищенко рассказал, в какой день недели школьники лучше усваивают материал

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что биоритм человека наиболее активен в первые дни рабочей недели. Именно в это время дети лучше усваивают материал и решают контрольные.

«Самое главное — это нагрузка на детей, умственная и психологическая. <…> Мы вмешивались даже в расписание, потому что есть биоритмы, суточные биоритмы. В течение недели самый тяжелый день для нас всех, для детей в первую очередь — это четверг. Биоритм работает так: в воскресенье мы отдыхаем, в понедельник он начинает подниматься и к среде идет на максимум», — объяснил Онищенко.

Он добавил, что в среду детям можно задавать контрольные и проверочные работы. В четверг это все делать не имеет смысла. Академик РАН отметил, что ровно по тем же особенностям биоритма человека, детям не эффективно учиться во вторую смену.

Также Онищенко высказался об идее отмены домашних заданий для школьников. Он считает, что такая мера потребует коренного пересмотра образовательной программы, поэтому это невозможно.