Онищенко: домашние задания для школьников отменить не получится

«Единственное, с чем я сейчас не могу согласиться, это: «Давайте уберем домашнее задание». Так не получится, таких простых решений нет, равно как с нагрузкой на педагогов и учителей. Тогда надо принципиально изменить всю программу», — сказал Онищенко.

Депутаты Госдумы предложили создать правила к составлению домашних заданий для школьников. Комитет ГД по просвещению хочет разработать типовое положение по этому вопросу.

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из-за высокой нагрузки на школьников возник вопрос об отмене домашних заданий. При этом у учеников сегодня есть новые возможности для формального выполнения домашней работы, например, они могут использовать для этого ИИ.