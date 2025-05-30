Онищенко потребовал проверить влияние игрушки Лабубу на детскую психику

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой провести экспертизу популярной игрушки-брелока Лабубу на предмет ее воздействия на психическое здоровье детей, сообщает ТАСС .

Эпидемиолог выразил обеспокоенность растущей популярностью «странных и даже пугающих» игрушек среди современных детей.

«В РАО создан специальный совет, где педагоги оценивают, как игрушки влияют на психику ребенка. Если для Лабубу такого одобрения не получали — ее нужно изымать из продажи», — заявил Онищенко.

Китайская игрушка от бренда Pop Mart, представляющая собой пушистое существо с острыми зубами и гипертрофированной улыбкой, стала хитом продаж в 2025 году. Психологи уже обращали внимание на ее потенциально тревожную эстетику: сочетание «миловидных» ушек с агрессивной гримасой может провоцировать у детей подсознательное беспокойство.

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