Пистолеты и сабли: педиатр рассказала, нужно ли детям игрушечное оружие

Профессор Мескина: игра ребенка с «оружием» должна быть направлена на защиту

Врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала, какие игрушки вредны для детей и по каким принципам их выбрать, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, детские игрушки должны быть соответствующими возрасту, безопасными и развивающими.

Так, безопасность игрушек напрямую зависит от возраста ребенка, например, для малышей до 3 лет запрещены мелкие детали, которые они могут проглотить. Также в составе таких товаров не должно быть токсичных веществ, таких как формальдегид, вредные красители, которые могут вызвать аллергию и отравление.

Еще важен развивающий эффект игрушек: когнитивные способности улучшают различные пирамидки, домики, формы, паззлы, а игра в куклы развивают у девочек будущие качества матери.

Что касается мальчиков, то для них положительным опытом будет игра с машинками и с оружием. Например, игрушечные пистолетики и сабли, по мнению педиатра, нужны мальчишкам.

«Если игра с оружием направлена на защиту, а не нападение, это правильно», — пояснила Мескина.

Главное, чтобы игрушки не были страшными и не вызывали у детей негатива, добавила она.