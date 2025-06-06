«Он был человеком-праздником»: вдова Левкина рассказала о вечере памяти

6 июня, Владимиру Левкину могло бы исполниться 58 лет. Впервые за многие годы его семья и поклонники встречают эту дату без любимого артиста — он ушёл из жизни 17 ноября прошлого года, оставив после себя невосполнимую пустоту, пишет портал Woman.ru .

Трагическая неожиданность его смерти до сих пор не укладывается в голове у близких. Несмотря на перенесённые ранее онкологические заболевания, в последние месяцы Владимир чувствовал себя хорошо, продолжал работать и заботиться о семье. В тот роковой день он жаловался лишь на лёгкое недомогание, но стремительно развивающиеся осложнения привели к трагедии.

Семья в день рождения посетит могилу Владимира, украсит её цветами — так, как он любил. Затем в загородном клубе «Бушарино» состоится памятный вечер с открытым входом для всех, кто хочет почтить память артиста.

Программа вечера тщательно продумана. Прозвучат песни, которые Владимир исполнял вместе с женой Марусей, выступит их друг Игорь Корнилов с посвящением. Сама Маруся тоже выйдет на сцену — это будет её личное прощание с мужем через музыку, которая всегда их объединяла.

«Он отдал сцене все. Пафоса он не любил, важно сделать все по сердцу», — вспоминает вдова.

Сейчас семья готовится к установке памятника, который должен появиться в ноябре — к годовщине ухода. Задуман особый дизайн: миниатюрная сцена с фотографией артиста, окружённая цветами — символ его вечной связи со зрителями.

Дочь Ника, несмотря на юный возраст, проявляет удивительную стойкость. Сейчас она с ансамблем «Непоседы» в «Артеке» — Маруся видит в этом знак: Владимир и после ухода продолжает заботиться о своих близких, указано в публикации.