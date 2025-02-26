Омбудсмен Подмосковья приняла участие в пленарном заседании в Госдуме

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова представила доклад о своей работе за 2024 год по защите основных прав человека на пленарном заседании в Госдуме. Главные темы — вопросы, связанные с защитой прав участников спецоперации и членов их семей, нагрузка на детей в школах, оказание медицинской помощи, вопросы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

По словам омбудсмена, в прошлом году от заявителей поступило 120 тыс. обращений, что на треть больше, чем в 2023 году. Поддержку в защите прав получили 104 тыс. граждан. По результатам проверок, проведенных по инициативе федерального омбудсмена органами надзора и контроля, отменены 784 незаконных решения госорганов и должностных лиц, 278 чиновников были привлечены к ответственности.

Татьяна Москалькова отметила, что каждое второе обращение к ней касается вопросов, связанных с защитой прав участников СВО и членов их семей.

«Обращения касались без вести пропавших, возвращения из плена наших парней, мер социальной поддержки как участников СВО, так и членов их семей, увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам, оказания медицинской помощи. С каждой семьей мы стараемся быть в прямом контакте. Исходим из того, что важны не письменные ответы, а живое общение, разъяснения, что и как нужно делать для того, чтобы решить возникшие проблемы. И таких юридических консультаций уже оказаны тысячи», — сказала федеральный омбудсмен.

«Поддержка участников СВО и их семей по-прежнему остается одним из основных направлений нашей работы, — отметила Ирина Фаевская. — Конечно, мы не забываем и о других задачах. Заявители обращаются ко мне с различными вопросами, и я вместе с моими сотрудниками внимательно рассматриваем каждое обращение. Каждому стараемся помочь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.