Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская подвела итоги работы за 2024 год

24 апреля омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская представила на заседании Московской областной думы «Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Московской области в 2024 году». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

В докладе затронуты вопросы, которые уполномоченный и его аппарат решали на протяжении года. В прошлом году поступило 3 154 обращения. Количество обращений по сравнению с 2023 годом выросло на 14,2%. Более 61% от всего количества поступивших обращений касались нарушения прав и свобод, в остальных случаях граждане обращались за разъяснениями, консультациями, а также с предложениями.

Ирина Фаевская отметила, что в 2024 году от военнослужащих и в их интересах поступило 713 обращений. Основными остаются вопросы о судьбе военнослужащих, пропавших без вести, о содействии в вызволении из плена и обмене. В прошлом году состоялось 10 обменов военнопленными, вернулись домой 25 бойцов — жителей Московской области.

«Например, ко мне обратился многодетный отец, у которого родился четвертый ребенок уже после призыва на военную службу по мобилизации. Многочисленные раппорты о досрочном увольнении военнослужащего оставались без удовлетворения, потому что наличие 4-х и более детей в возрасте до 16 лет дает право на отсрочку от мобилизации, но не является основанием для увольнения с военной службы», — сказала Фаевская.

В 2024 году актуальными остаются вопросы о назначении пенсии для людей, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Возникают трудности в получении информации, подтверждающей трудовой стаж и особые условия труда.

«Мы продолжаем посещать пункты временного размещения, в том числе совместно с представителями управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Людей, проживающих в ПВР, также волнуют вопросы о сохранении жилья, которое они вынужденно покинули. Например, ко мне обратились люди, которые чтобы не потерять жилье в Лисичанске, должны были заключить договор социального найма, а для этого им необходимо было лично приехать в Лисичанск в течение месяца. Такой возможности у наших заявителей не было, в том числе в силу состояния здоровья. Поэтому я обратилась к омбудсмену в ЛНР Анне Борисовне Сороке, благодаря ее вмешательству был продлен срок для такого визита с 1 месяца до 2028 года включительно».

По словам омбудсмена, одним из вызовов прошлого года стал рост мошеннических действий с использованием цифровых технологий. На федеральном уровне принят целый ряд законов, направленных на борьбу с мошенничеством. По мнению омбудсмена, важно также на регулярной основе рассказывать жителям о мошеннических схемах и способах не допустить утечку данных.

Фаевская в своем выступлении также отметила актуальность проблемы для жителей Подмосковья по «жилищному вопросу» и увеличения количества обращений людей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам несвоевременного получения технических средств реабилитации.

Омбудсмен также отметила, что подготовлены рекомендации о необходимости определения порядка транспортировки граждан к месту проживания в Московской области из других регионов. В связи с участившимися случаями, когда жители Подмосковья по разным причинам оказывались в других субъектах Российской Федерации и не имели возможности вернуться домой. В прошлом году таких людей вернули в Подмосковье благодаря неравнодушным людям. По информации поисково-спасательных-отрядов добровольцев, больше всего заявок о поиске пропавших, более 3 000, поступает из Москвы и Подмосковья.

В 2024 году было проведено три правовых мониторинга, одним из которых стало исследование соблюдения прав граждан при проверке сообщений о преступлениях. К омбудсмену поступает значительное количество обращений и жалоб на отказы правоохранительных органов возбуждать уголовные дела. В первом полугодии прошлого года 324 тысячи граждан получили отказы. Прокуратура отменяет каждое седьмое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Одной из ключевых задач для нас является содействие совершенствованию законодательства Московской области. Мы подготовили 22 предложения в целях совершенствования федерального законодательства, 14 — по региональному законодательству и 7 — рекомендации для органов местного самоуправления», — сказала Фаевская.

Заслушав доклад уполномоченного, депутаты приняли документ к сведению.

С докладом уполномоченного по правам человека в Московской области за 2024 год можно будет ознакомиться на сайте государственного органа «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» в разделе «Библиотека».

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.