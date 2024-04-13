Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская подвела итоги работы за 2023 год, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.

12 апреля Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская представила на заседании Московской областной Думы «Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2023 году».

В докладе затронуты вопросы, которые Уполномоченный и его аппарат решали на протяжении года. В прошлом году поступило 2763 обращения. Из них более 80% письменные. По сравнению с 2022 годом количество письменных обращений увеличилось почти на 5%. От жителей поступили обращения о нарушении социальных прав — более 45%, доля обращений по гражданским правам составила более 36%, по экономическим правам — более 10%, далее следуют политические — более 3%, культурные — 2% и экологические — более 1%.

Ирина Фаевская отметила, что всего от военнослужащих и в их интересах поступило 453 обращения по таким вопросам, как поиск пропавших без вести, вызволение из плена, медицинское обеспечение и реабилитация после ранения, оформление мер социальной поддержки.

«К нам обратились родственники с просьбой о розыске 150 пропавших без вести или находящихся в плену участников спецопераций. За год удалось вернуть из плена 18 бойцов и установить местонахождение двух», — сказала Ирина Фаевская.

В 2023 году в 6 раз сократилось количество обращений от жителей ЛНР, ДНР, Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Подмосковья.

«Но это не значит, что эта работа завершена. В течение года мы посещали пункты временного размещения, в том числе совместно с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — сказала омбудсмен.

По результатам правового мониторинга по оценке влияния миграционной ситуации на социальные вопросы в Подмосковье, который был проведен в прошлом году, в ходе анализа целей приезда мигрантов выяснили, что 97% случаев — это трудоустройство. Омбудсмен отметила, что Московский регион всегда был лидером по абсолютным значениям миграционного прироста и очевидно, что миграция приводит к повышению нагрузки на социальную и образовательную сферы и сферу здравоохранения.

«Отдельно рассмотрели уровень преступности. Доля совершенных мигрантами на территории России преступлений в 22-м году не превышал 4%, но, однако, треть из них была совершена именно на территории Москвы и Московской области. Также хочу отметить, что субъекты Российской Федерации могут регулировать масштабы привлечения иностранной рабочей силы. Для этого есть все механизмы. Миграционные процессы можно и нужно регулировать. Любой перекос в этой сфере расценивается либо как нарушение прав коренного населения, либо мигрантов», — подчеркнула омбудсмен.

Заслушав Доклад Уполномоченного, депутаты приняли документ к сведению. С докладом уполномоченного по правам человека в Московской области за 2023 год можно будет ознакомиться на сайте государственного органа «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» в разделе «Библиотека».

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.