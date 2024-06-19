Омбудсмен Подмосковья примет участие в межрегиональной конференции

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие в межрегиональной конференции «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Тема, по которой мы сегодня собрались, не теряет актуальности. В прошлом году ко мне поступило почти 6% обращений и в этом году нет тенденции к снижению таких обращений, большинство из них связаны с качеством медицинской помощи в изоляторах и условиями содержания. Я и мои сотрудники не оставляем без внимания ни одно обращение, по необходимости выезжаем, чтобы разобраться в ситуации на месте», — сказала Ирина Фаевская.

Межрегиональная конференция «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции» проходит в Москве 18–19 июня. На конференции собрались уполномоченные по правам человека Центрального федерального округа.

В рамках работы конференции будут представлены наиболее эффективные практики защиты прав человека в условиях изоляции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.