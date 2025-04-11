Омбудсмен Фаевская начала сотрудничать с ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и председатель ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Совместными усилиями с ассоциацией ветеранов СВО Московской области будем стараться повысить уровень защиты и восстановления прав и законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей», — сказала Ирина Фаевская.

В рамках соглашения предусмотрен оперативный обмен информацией о нарушениях прав участников СВО и их семей, предоставление помощи в защите этих прав, проведение совместных мероприятий по повышению правовой грамотности и многое другое.

Если ваши права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.