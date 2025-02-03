Олег Капитанов: нелегальная миграция остается основной проблемой в Петербурге

Председатель комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике Санкт-Петербурга Олег Капитанов поделился актуальной ситуацией в регионе. Он отметил, что в целом межнациональные отношения в городе стабильны, хотя с началом специальной военной операции наблюдается рост напряженности и негативных новостей, особенно в интернете, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комитет сейчас сосредоточен на трех ключевых направлениях: межнациональные отношения, адаптация иностранных граждан и работа с казачеством. Председатель отметил, что в прошлом году было создано Северо-Западное казачье войско и сейчас более 100 казаков участвуют в военных действиях. А национальные объединения активно занимаются сбором гуманитарной помощи и работают в госпиталях на добровольной основе.

Важным направлением работы комитета является взаимодействие с национально-культурными объединениями и землячествами для профилактики экстремизма. Акцентируется внимание на интеграции мигрантов. Законодательно ужесточаются меры, и комитет сотрудничает с правоохранительными органами для упорядочивания миграционной ситуации. Основной проблемой остается нелегальная миграция, когда иностранцы меняют место регистрации, что затрудняет контроль.

В Москве планируется начать эксперимент по введению биометрической системы для иностранных граждан.

«После успешной апробации она может быть внедрена на всей территории страны, в том числе и в Петербурге», — заявил Капитанов.

Комитет планирует заключить соглашения с крупными работодателями для организации адаптации мигрантов. Запланирован масштабный концерт «Мы вместе» в Ледовом дворце, который соберет более 30 коллективов. В 2025 году продолжится работа местных советов по межнациональным отношениям для улучшения взаимодействия между различными группами населения.