Октябрь 2024 года стал самым теплым за историю наблюдения Copernicus

По информации Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2024 год может оказаться наиболее теплым за всю историю наблюдений. Средняя всемирная температура у поверхности Земли окажется больше, чем в 2023 году, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ВМО провело анализ температуры воздуха в промежуток за первые девять месяцев 2024 года. Доклад был презентован генсеку ООН Антониу Гутерришу на конференции Организации объединенных наций по изменению климата СОР29 в азербайджанском Баку.

Данные о температуре воздуха также собирала Служба по изменению климата Copernicus. Согласно ее информации, прошлый месяц стал наиболее теплым октябрем за всю историю наблюдений. Он обошел даже октябрь 2023 года.

Следующий отчет ВМО планирует опубликовать 11 ноября на конференции СОР29. В нем расскажут об основных показателях климата, среди которых средняя температура поверхности океана, нагрев воды, увеличение уровня моря. Также там рассмотрят, в каком состоянии находится морской лед и ледники.

Ранее климатолог Андрей Киселев отметил, что количество природных катаклизмов увеличилось в последнее время. Это произошло из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузок.