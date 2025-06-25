ОКпротивмифов: старшему поколению развенчают фейки в области здоровья

Социальная сеть «Одноклассники» в сотрудничестве с Национальной ассоциацией блогеров в сфере здравоохранения запустила проект #ОКпротивмифов, стремясь создать безопасное информационное пространство для пользователей старшего возраста, сообщает пресс-служба OK.

В рамках этой инициативы авторы развеивают распространенные заблуждения, касающиеся здоровья, долголетия и благополучия, объясняя сложные медицинские темы простым и понятным языком. К созданию материалов привлекаются врачи-блогеры, которые обеспечивают проверку мифов на основе медицинских знаний, гарантируя высокую степень достоверности предоставляемой информации.

За первые дни реализации проекта более 200 авторов провели анализ более 400 популярных утверждений о здоровом образе жизни. Наибольший интерес у пользователей вызвали такие стереотипы, как эффективность дорогой косметики, вред молочных продуктов для пожилых людей, опасность авиаперелетов после 50 лет, невозможность вязания при воспалении суставов, снижение важности поддержания водного баланса с возрастом, необходимость ежегодной проверки здоровья диабетиками, разрушение суставов физическими упражнениями после 50 лет и разрушительное воздействие антибиотиков на иммунную систему.

Любой автор, публикующий контент в «Одноклассниках», может стать участником проекта, зарегистрировавшись до 25 июня через специального чат-бота. Для публикации оригинального контента в виде поста, видео или инфографики с хештегом #ОКпротивмифов необходимо выбрать одну из предложенных категорий: физическое здоровье и спорт, психология, красота и уход, питание, медицина, отдых. Модераторы осуществляют проверку материалов на соответствие требованиям качества, достоверности, ясности, тематики, авторства, отсутствия плагиата, кликбейта и призывов к самолечению. После модерации бот автоматически верифицирует публикацию блогера.

Контент, созданный авторами в рамках данного проекта, будет пользоваться приоритетным продвижением в социальной сети «Одноклассники».