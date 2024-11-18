Около 90 школьников Подольска приняли участие по стрельбе из пневматической винтовки

В ФСК «Заречье» прошел первый этап зимнего кубка снайперского клуба «Атаман» 2024–2025 года по стрельбе из пневматической винтовки в классе «Юный снайпер». В нем приняло участие 86 подростков и детей от 7 до 14 лет включительно из Подольска, Ступина и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это самый массовый турнир в Подольске за всю историю его проведения. Количество стрелков увеличилось с 70 до 90 человек. Больше таких масштабных соревнований в регионе никто не проводит. С этого года разбили подростков на две категории. Раньше все были в категории 10-14 лет, теперь 10-11 и 12-14 лет», — сказал главный судья соревнований и руководитель секции пулевой стрельбы Олег Хардыкин.

Среди подольских стрелков в категории до 9 лет в стрельбу из винтовки с открытым прицелом первое мест занял Павел Москвин, второе — Александр Ракитянский, третье — Леонид Самсонов. Среди подростков 10-11 лет первое место у Максима Карпухина, второе — у Елизаветы Мацаевой, третье — у Андрея Петракова. Среди подростков 12-14 лет Иван Колтунов занял первое место.

«В новом стрелковом сезоне под эгидой клуба «Атаман» совместно с ФСК «Заречье» проведем три турнира, по результатам которых выявят лучших стрелков и наградят призами и кубками. Мы проводим турниры для развития массового стрелкового спорта и подготовки школьников к защите Родины», — сказал директор ФСК «Заречье», депутат совета депутатов Александр Дудкин.

Также в ФСК «Заречье» второй год подряд действует Стрелковая подольская лига для школьников, в которой принимают участие дети с Каширы, Ступина, Москвы, Бутово. Каждый этап приурочен к исторической памятной дате. По итогам лиги подведут рейтинг стрелкового открытого турнира и ко Дню Победы наградят победителей и призеров подарками.

Следующие состязания на призы клуба «Атаман» пройдут 19 января, затем 16 марта. По ним сформируют российский рейтинг стрелков от Владивостока до Калининграда в разных возрастных категориях. По итогам года проведут награждение в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.