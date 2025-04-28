Около 9 тыс жителей Подмосковья отдохнули в социально‑оздоровительных центрах

В Московской области более 30 учреждений социального обслуживания, в которых предоставляют широкий спектр услуг, направленных на помощь взрослым и детям с ограниченными возможностями, а также пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В социальных центрах для жителей доступны комплексные программы реабилитации, которые включают в себя не только восстановительные процедуры, но и психологическую поддержку, развитие социальных навыков и адаптацию.

«В наших центрах мы делаем акцент на индивидуальном подходе к каждому. У каждого, кто к нам обращается, свои потребности и особенности, поэтому наши специалисты работают в тесном контакте, чтобы разработать наиболее эффективные методы реабилитации. С начала года социальную реабилитацию прошли уже порядка 9 тысяч жителей региона», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что все учреждения оснащены необходимым оборудованием для реабилитации. Ежегодно обновляются здания, закупается новая техника и мебель, также для привлечения специалистов вводятся меры поддержки.

Курс реабилитации длится 21 день и включает разносторонние занятия и мероприятия: физкультурно-оздоровительную реабилитацию, социально-педагогическую реабилитацию, социокультурную реабилитацию, социально-психологическую реабилитацию. Также в социальных центрах проводятся различные мероприятия, включая мастер-классы, тренинги и культурные события, которые помогают людям не только восстановить физическое и эмоциональное здоровье, но и наладить социальные связи.

Подать заявление для записи в социальный центр можно на портале по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов – очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации – опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», – сказал Воробьев.