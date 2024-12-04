Около 655 тыс российских выпускников напишут итоговое сочинение в основной срок

Около 655 тыс. российских выпускников 11-х классов напишут итоговое сочинение в основной срок 4 декабря. Его успешное написание является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей, которые находятся за пределами своих регионов, могут написать сочинение по месту фактического пребывания.

Ученики с особенностями здоровья, дети с инвалидностью и инвалиды могут вместо итогового сочинения написать изложение. Так, в 2024 году изложение напишут более 8 тыс. выпускников одиннадцатых классов.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в среду в 10:00 по местному времени. Продолжительность — 3 часа 55 минут (235 минут). При этом для участников с ОВЗ время написания увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения — не менее 350 слов, итогового изложения — не менее 200 слов.

Оценка за сочинение (изложение) выставляется по принципу «зачтено» или «не зачтено». Те, кто не смог получить «зачет», не явился на итоговое сочинение (изложение) или не смог его закончить по уважительной причине, могут пересдать в дополнительные даты: 5 февраля и 9 апреля следующего года.

Ранее министерство просвещения РФ определило сроки и места финального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году по каждому общеобразовательному предмету.