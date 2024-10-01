Около 65 жителей Реутова пополнят ряды ВС РФ в осенний призыв

1 октября начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. В ряды вооруженных сил России отправятся около 65 реутовчан. Об этом сообщает пресс-служб администрации округа.

Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Предельный призывной возраст — 30 лет, который повысили с 2024 года, распространяется и на альтернативную гражданскую. Срок службы остается без изменений — 12 месяцев.

Главное новшество — это электронные повестки наряду с бумажными: уведомление отразится на «Госуслугах». Повестка считается врученной после того, как пройдет 7 дней с момента ее размещения.

За нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету и призыву на военную службу действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, за неявку по повестке призывнику грозит штраф от 10 до 30 тыс. рублей, за потерю или порчу документа воинского учета — штраф от 3 до 5 тыс. рублей, за отказ проходить медосвидетельствование — штраф от 15 до 25 тыс. рублей.

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы — наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.