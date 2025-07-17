Около 600 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденного

В рамках национального проекта «Семья» родители Московской области, у которых недавно родился ребенок, могут оформить выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье» с необходимыми вещами для малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Выплату в этом году получили уже почти 30 тысяч семей. Родители, по-прежнему, чаще делают выбор в пользу денежных средств, предпочитая вещи для малыша купить самостоятельно. Оформляя первые документы сразу в роддоме, можно одновременно подать заявление на выплату или получить набор», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Набор «Я родился в Подмосковье» включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Получить подарочный набор мамы могут сразу в роддоме региона.

Выплата 20 тысяч рублей предоставляется на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми. Эту меру поддержки могут оформить жители, которые зарегистрировали рождение ребенка в Московской области.

Жители любого региона страны могут зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье электронно и получить выплату 20 тысяч рублей, при этом необязательно рожать в роддоме Московской области. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Рождение» на портале госуслуг и при регистрации новорожденного выбрать регион «Московская область», а оригинал документа можно получить в ближайшем ЗАГСе.

В ведомстве уточнили, что с начала года семьям выплатили порядка 600 млн рублей при рождении ребенка.

Заявление на выплату необходимо подать онлайн не позднее 30 дней с даты выдачи свидетельства о рождении ребенка. Для этого необходимо подать заявление на регпортале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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