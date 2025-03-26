Около 500 тыс человек посетили рыбный рынок «Москва — на волне» в Митине

В столичном районе Митино уже полгода работает рыбный рынок «Москва — на волне», за это время его посетили около 500 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Наибольшей популярностью среди продуктов пользовались слабосоленая сельдь, живой карп, салат из морской капусты и икра горбуши. Покупатели не только приобретали свежую продукцию, но также участвовали в дегустациях и наблюдали за кулинарными шоу.

Популярными событиями стали мероприятия, которые состоялись в рамках городских фестивалей «Золотая осень», «Путешествие в Рождество», «Китайский Новый год» и «Московская Масленица». К каждому из них площадка была украшена в фирменном стиле. Еще запускали специальные акции и проводили интерактивы. Так, на Масленицу приглашали попробовать блины с различными морскими начинками.

Дополнением к гастрономической программе стали еженедельные выступления музыкантов, они проходят с пятницы по воскресенье.

«Первый современный рыбный рынок открылся в столице осенью 2023 года. Сейчас их уже два — в районах Митино и Косино-Ухтомский. Новый формат пользуется большой популярностью у москвичей и туристов. За 1,4 года площадки посетили 2 млн человек. Они приобрели около 1,5 тыс. т продукции», — заявила Сергунина.

В ассортимент включены свыше 600 видов рыбы и морепродуктов из 13 морей и 3 океанов — они поступают напрямую от рыбодобытчиков со всей России. Это 17 регионов страны, в том числе Астраханская и Мурманская области, Камчатский и Хабаровский края, Карелия и Крым.

Любую купленную на рынках рыбу и морепродукты бесплатно приготовят на открытой кухне. Также работают зоны с кафе и ресторанами.