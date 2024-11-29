Около 400 человек приняли участие в патриотическом мероприятии в Истре

Порядка 400 человек приняли участие в патриотическом мероприятии в Истре по случаю 83-й годовщины контрнаступления Советских войск под Москвой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 декабря 2001 года в Снегирях был открыт Мемориал «Воинам-сибирякам». Позже в память об их героизме сложилась добрая традиция проводить патриотические встречи. К участию приглашают представителей всех сибирских землячеств. Этой традиции сегодня уже целых 23 года.

Такие события проходят на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея ежегодно. Традиционно 9 мая и в начале декабря, в преддверии памятной даты Контрнаступления советских войск под Москвой.

Участие принимают представители администрации, кадетских корпусов, юнармейцы, школьники. Встречи всегда проходят со всей торжественностью. Все начинается с митинга, затем проходит возложение цветов, рота почетного караула, ветеранский обед, экскурсии для ребят по музею. Летом предусмотрен также концерт.

Памятных плитах мемориала в Снегирях увековечены наименования 2-х армий, 26 дивизий, 6-и стрелковых бригад, а также соединений, преобразованных в гвардейские, и поименный список 19-ти воинов-сибиряков, удостоенных звания Героев Советского Союза. На территории Мемориала захоронен дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов. Именно под его командованием 9-я гвардейская стрелковая дивизия 11 декабря 1941 года остановила врага в Истре и освободила город от фашистов. В этом месте погибла большая часть дивизии. И именно здесь военачальник завещал себя похоронить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.