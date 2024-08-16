Около 40 тыс новорожденных зарегистрировали в роддомах Подмосковья с начала года

В Московской области роженицы имеют возможность оформить рождение ребенка сразу в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье оформить все первые документы на наворожденного можно сразу в роддоме и в цифровом формате, никакой бумажной волокиты. С начала года почти 40 тысяч таких заявлений было обработано — это самый удобный для родителей формат оформления важных документов без посещения отдела ЗАГС», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве дополнили, что в подмосковном регионе организована работа сотрудников ЗАГСа в 32 мед. учреждениях для регистрации новорожденных. С августа жительницы региона теперь могут зарегистрировать рождение малыша в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. За две недели там зарегистрировали 22 новорожденных. Сотрудники регионального ЗАГС ведут в МОНИИАГе прием по вторникам и пятницам.

Как напомнили в ведомстве, 2024 год объявлен Годом Семьи и родители, которые зарегистрировали новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 000 рублей на каждого ребенка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!», где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.