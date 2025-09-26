Около 4 т мусора собрали во время экоакции в Шатуре

Большой субботник прошел в Шатуре. Участие в нем приняли сотрудники Шатурской ГРЭС, администрации округа и неравнодушные жители. Все вместе они за несколько часов навели порядок на берегу озера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Результаты всероссийской акции «Вода России» впечатляют. На протяжении нескольких сотен метров — безукоризненная чистота.

«Для нашей станции и города это значимое мероприятие. Важно поддерживать чистоту и экологию. И самим же приятно потом здесь отдыхать», — сказал слесарь 4 разряда автотранспортного цеха Кирилл Калуцкий.

Экоактивисты собрали около четырех тонн бытового мусора, пластика и стекла.

Акция «Вода России» для нашего округа уже стала доброй традицией. Ее главная цель — сохранение уникальных природных объектов нашей страны, в числе которых и шатурские озера.

«Наши озера уникальны своей красотой, своим ожерельем вокруг Шатуры. Группа Шатурских озер — Муромское, Белое, Святое, Черное. Таких мест очень мало в Московской области, поэтому мы стараемся смотреть за чистотой, за качеством воды, помогает и ГРЭС, помогают и все неравнодушные люди», — рассказал Вячеслав Рябчиков, начальник отдела экологии администрации м. о. Шатура.

Всего в экологической акции приняли участие более 60 человек. После уборки был небольшой отдых, а затем вкусный обед: плов и шурпа, приготовленные на костре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.