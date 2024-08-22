Около 4 млн: в Петербурге печатают бюллетени для выборов губернатора

Бюллетени на губернаторские выборы в Петербурге имеют несколько степеней защиты

В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для выборов губернатора. Некоторые из них уже готовы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Для выборов губернатора Петербурга будет изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Столько же, сколько и всех избирателей Петербурга, с расчетом на достаточно высокую явку. Понятно, что явка будет меньше 100 процентов», — сказал председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин.

По его словам, неиспользованный резерв из бюллетеней уничтожат по прошествии выборов.

В начале сентября бюллетени доставят в территориальные избиркомы, где их поместят под круглосуточный контроль полиции, а дальше передадут в избирательные участки.

Помимо Санкт-Петербурга, выборы пройдут и в его городе-побратиме Мариуполе. Также бюллетени доставят в воинские части в новых регионах России.