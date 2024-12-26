Около 360 тонн картофеля собрали в Подмосковье в ходе уборочной кампании 2024 г

Сельское хозяйство Подмосковья продолжает активно развиваться. Научный потенциал, селекционные достижения и инновации — результат ежедневной работы аграриев. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвели итоги уборочной кампании этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Несмотря на сложные погодные условия весной, было собрано более 646 тыс. тонн озимых и яровых культур: 495,5 тыс. тонн зерновых, 32,6 тыс. тонн зернобобовых, 118,4 тыс. тонн масличных. Накопано около 360 тыс. тонн картофеля. Собрано 240 тыс. тонн овощей открытого грунта — в регионе преобладают овощи «борщевого набора»: капуста, морковь, свекла.

В тепличных комплексах Подмосковья круглый год выращивают огурцы, томаты, листовые салаты — урожай овощей защищенного грунта превысил 129 тыс. тонн. На предприятиях и в фермерских хозяйствах было заготовлено 1,6 млн тонн кормов. Также в этом году собрано более 1,9 тыс. тонн фруктов и ягод.

Аграрии посеяли более 100 тыс. га озимых культур под урожай 2025 года. Под снежным покровом они переживают зиму, а весной продолжают свой жизненный цикл. В планах — укрепление позиций региона, снижение зависимости от импорта семян за счет разработки отечественных аналогов, реализация новых проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.