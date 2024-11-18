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Около 326 гектаров земли введено в сельхозоборот в Можайском городском округе

Агропредприятие ООО «Агроинтех» — лидер по вовлечению залежных более 5 лет земель в оборот в муниципалитете.Компания ООО «Агроинтех» располагается в живописном селе Семеновское Можайского округа и специализируется на выращивании зерновых культур, рассады, однолетних и многолетних растений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Расширение сельскохозяйственных площадей способствует развитию агропромышленного комплекса и увеличению производительности.

Рациональное использование сельхозземель помогает обеспечивать регион продуктами питания и наращивать экспортный потенциал.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области активно содействует фермерам в этой сфере, создавая благоприятные условия для увеличения объемов сельскохозяйственной продукции.

В рамках государственной поддержки реализуются программы, направленные на вовлечение в оборот заброшенных земель, с оказанием финансовой и консультационной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.