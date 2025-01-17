Около 2,9 тыс мест для крещенских купаний подготовят в России в 2025 году

В этом году в России на Крещение Господне будет оборудовано около 2,9 тыс. санкционированных мест для купаний, сообщил замначальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров.

«В этом году ориентировочно запланировано 2,9 тыс. мест для проведения купаний. Мы ожидаем, что в этом году их посетит около 1 млн человек. МЧС заблаговременно уточняет места крещенских купаний совместно с органами местного самоуправления», — заявил Нестеров в ходе пресс-конференции о подготовке к крещенским купаниям и обеспечению безопасности в праздник Крещения Господня.

По его словам, чрезвычайное ведомство также участвует в оборудовании этих мест, проводит работу, направленную на выявление несанкционированных мест купания и их закрытие.

Нестеров отметил, что решение об организации проведения крещенских купаний принимают власти регионов. Для сравнения, в России в 2024 году было около 3 тыс. санкционированных мест для купаний.

О том, как подготовить себя к купаниям на Крещение, подробнее читайте в материале РИАМО.