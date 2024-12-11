Около 200 военнослужащих наградили медалями «За офицерскую честь»

В Центральном Доме Российской Армии прошла церемония награждения медалями «За офицерскую честь» около 200 военнослужащих, сотрудников силовых структур и ветеранов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Из них 40 человек получили данную награду. Мероприятие собрало множество участников, включая более 25 Героев России и Советского Союза, высокопоставленных офицеров, а также представителей патриотических организаций и федеральных властей.

Генерал-майор Сергей Липовой, председатель Президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», отметил поддержку президента Путина в реализации целей специальной военной операции, призвав к объединению усилий для достижения победы.

«Время требует от каждого из нас — армии и гражданского общества — приложения всех усилий, способных привести Россию к безоговорочной Победе! Уверен, что так и будет!», — добавил эксперт.

Полковник Владимир Горовой, председатель Совета мужества и отваги, отметил, что наш народ всегда завершает начатое, особенно в критические моменты.

Геннадий Баштанюк, представитель оборонной сферы, акцентировал внимание на бесценном вкладе трудовых коллективов ВПК в победу, подчеркивая важность трудовых подвигов работников, создающих вооружение. Полковник Александр Головашкин, председатель Совета по патриотическому воспитанию, добавил, что каждый из присутствующих на своем фронте работает на общую победу России.