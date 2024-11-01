Около 200 учителей устроились в школы Ленинского округа в новом учебном году

С начала нового учебного года штат учителей Ленинского округа пополнился 183 педагогами, из них 77 — молодые специалисты. Большинство учителей — 100 человек — направлены на работу во вновь открытые образовательные организации в Боброво и в Битце. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Наибольшее количество новых педагогов — это учителя самых востребованных специальностей: русский язык и литература, математика, а также педагоги начальных классов. По этим трем профилям принято на работу почти половина новых сотрудников — около 90 человек. Еще 50% — учителя других предметов», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

Он уточнил, что большая часть новых учителей — 55% — трудоустроена в школы-новостройки, открытые 1 сентября текущего года: это корпус Бутовской школы № 1 в ЖК «Южная Битца» и образовательный центр «Лидер» в рабочем поселке Боброво. По остальным школам округа педагоги распределены согласно потребности в кадрах.

«На имеющиеся вакансии откликнулись, в основном, педагоги из других регионов, расположенных по соседству с Московской областью. Всего в Ленинском округе сейчас 1788 учителей», — уточнил Иван Гетман.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье действует ряд мер поддержки педагогов: компенсация аренды жилья (20 тыс. руб. ежемесячно), программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам (50 тыс. при трудоустройстве и 100 тыс. по окончании второго года работы) и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.