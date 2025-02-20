Около 200 тысяч блогеров официально зарегистрируются в России

Mash: около 200 тысяч российских блогеров будут работать официально

Около 200 тысяч российских блогеров официально зарегистрируют ведущуюся ими деятельность в РФ. Соответствующие заявки в Роскомнадзор отправили 192 тыс. человек, сообщает Mash .

118 тыс. блогеров из этого количества работают в этом статусе официально. Остальные допустили ошибку при заполнении документов и должны переподать заявку.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что для благоприятной экономики к 2030 году РФ понадобятся еще 800 тыс. рабочих рук, а также 2,3 млн тех, кто заменяет пенсионеров. Получается, часть необходимого трудового резерва — блогеры.

Ранее сообщалось, что автор зарегистрировался в специальном реестре Роскомнадзора. Через некоторое время ему прислали повестку.