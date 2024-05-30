Около 200 пар поженятся летом на Северном речном вокзале в столице

Торжественные церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале в Москве будут проходить с 7 июня по 24 сентября, за это время там поженятся порядка 200 пар, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Локации для выездной регистрации брака проекта Мэра Москвы „Новые адреса счастья“ пользуются большой популярностью среди москвичей. В этом сезоне для будущих молодоженов на выбор доступны 32 площадки», — добавила Ракова.

По ее словам, порядка 20% церемоний летом проходит на сезонных локациях, к ним относится и Северный речной вокзал. На этой площадке в 2024 году выросло количество мест на четверть по сравнению с 2023 годом.

В минувшем году свыше 120 пар поженились в здании вокзала. Церемонии бракосочетания проводят ЗАГСы после закрытия вокзала, чтобы не мешать посетителям и пассажирам. Молодожены могут сделать памятные фотографии на крыше, которая открывается только для них в день свадьбы.

Чтобы провести церемонию в Северном речном вокзале, пара может подать заявление онлайн через портал госуслуг или на mos.ru, а еще на личном приеме во Дворце бракосочетания № 1.