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Около 20 человек поместили в ПВР после пожара на юго-западе Москвы

Около 20 эвакуированных жителей девятиэтажного дома на юго-западе Москвы разместили в пункте временного размещения в школе № 1532, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в пункте временного размещения работают волонтеры, у здания школы дежурит скорая.

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека.

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован.