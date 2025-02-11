Около 2 тыс детей обучаются профессиям будущего в центрах «IT-куб» Подмосковья

«У нас был проект по формированию „IT-кубов“, они открывались в городских округах, и дети могли обучаться цифровым навыкам, программированию, робототехнике, в сотрудничестве с индустрией и IT-компаниями, которые обеспечивают эти процессы», — сказал Никитин в ходе конференции «Цифровая трансформация системы образования в Московской области».

Он добавил, что проводились мастер-классы, конкурсы и популяризация IT -образования.

По словам замминистра, в настоящее время в «IT-кубах» обучается около 2 тыс. детей, а более 80 тыс. посещают мероприятия. Такие центры расположены в Клину, Химках, Электростали, Подольске и в Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.