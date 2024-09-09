Около 1,7 млн участников ДЭГ в Москве выиграли баллы «Миллиона призов»

В столице закончился последний, третий розыгрыш «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Баллы получили некоторые участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, мундепов ТиНАО и района Куркино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

В основном розыгрыше победили 1 705 807 жителей столицы. Выигравших выбирали случайным образом с использованием особого оборудования. Каждый из них получил 1, 3 или 5 тыс. баллов.

Были и те, кто не выиграл в основном розыгрыше. Однако им раздали гарантированные призы.

Жители столицы в возрасте от 60 лет, которые в первый раз проголосовали посредством ДЭГ, получили по 1 тыс. баллов. На выигрыш можно «купить» дисконт в магазинах и ресторанах, билеты для похода в театры и музеи. Еще баллами можно пополнить баланс проездного «Тройка». Также сумму можно отправить на благотворительность.

Некоторые жители столицы, которые участвовали в выборах онлайн, выиграли дополнительные призы. За 3 дня голосования 15 тыс. москвичей выдали скидки в размере 15 тыс. баллов. Они могут купить товары и услуги от партнеров программы «Миллион призов» в категориях «Спорт», «Путешествия и культура», а также «Техника для дома». Заявки на участие в дополнительном розыгрыше принимали до 19:59 8 сентября.

Москвичи, выигравшие баллы, уже привели в действие бонусы — получили промокоды у компаний-партнеров «Миллиона призов». Некоторые горожане отправили полученные средства на благотворительность.

Чтобы активировать баллы, нужно ввести код участника на портале «Миллион призов». Сделать это можно до 30 сентября. Обменять приз нужно до 14 декабря 2024 года, а использовать у компаний — до 15 декабря.

Узнать результат розыгрыша можно на странице акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в ЕДГ поучаствовали 27 млн россиян. На этом виде голосования с 2017 года не было столь высокой явки.