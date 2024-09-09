Памфилова поблагодарила 27 млн избирателей за участие в выборах

В Единый день голосования в России свой выбор сделали 27 млн человек

С 6 по 8 сентября по всей России состоялись выборы различного уровня, жители страны выбирали в том числе глав регионов и депутатов муниципального уровня, по словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в Единый день голосования свой выбор сделали 27 миллионов человек, пишут «Ведомости» .

«Хочу сказать спасибо всем, в первую очередь избирателям. Никогда не было такой высокой явки с 2017 года на ЕДГ», — отметила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, после опыта выборов марта 2024 года, когда вся страна избирала президента, ЦИК готовился к большому количеству провокаций на региональных выборах, но опасения не подтвердились. Люди проявили спокойствие, ответственность и понимание на избирательных участках.

По данным Минцифры, в дистанционном голосовании 8 сентября поучаствовали более 827 тысяч избирателей. Они делали свой выбор на разных уровнях в 25 регионах России.

Жители 83 регионов России с 6 по 8 сентября проголосовали на выборах разного уровня. Всего на территории страны состоялось порядка 4 тысяч кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.