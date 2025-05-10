Около 1,5 тыс участников вышли на старт гонки «Наследники Победы» в Подмосковье

Почти 1,5 тыс. участников со всего Подмосковья на старт гонки «Наследники Победы» на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском городском округе. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Гонка «Наследники Победы» проводится уже 12-й год. Парни и девушки в возрасте от 18 до 35 лет делятся на команды по 15-20 человек и преодолевают полосу препятствий по пересечённой местности. Это отличная возможность испытать себя в экстремальных условиях, продемонстрировать сплочённость и взаимовыручку.

«Дорогие друзья, от лица губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от себя лично поздравляю вас с началом гонки. Наше министерство проводит эти традиционные соревнования с 2013-го и, конечно, в этом году они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе на открытии забега.

На полигоне «Алабино» для спортсменов была подготовлена 8-километровая трасса, разработанная опытными инструкторами и профессиональными инженерами. Это порядка 30 препятствий, включая крутые подъемы спуски, водные преграды и грязевые рвы, отвесные стены и рукоходы. В среднем на преодоление дистанции уходило около 3 часов.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Победу в соревнованиях одержала команда из Воскресенска. В прошлом году они также заняли первое место. Воскресенцы на 30 минут опередили команду из Волоколамска. В ее составе были участники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод». Среди них были офицеры спецназа Росгвардии, участники СВО и ветераны боевых действий, имеющие госнаграды.

Третьей стала команда из Звездного городка, состоявшая преимущественно из военнослужащих 8-й авиационной дивизии особого назначения.

После финиша призеры получили кубки, а все участники — фирменные жетоны «Наследники Победы».

Помимо забега на полигоне «Алабино» была организована полевая кухня, оборудованные зоны для отдыха и развлечений. Помощь в проведении оказали волонтеры, работавшие на регистрации, в фан-зоне, пунктах питания, а также в качестве группы поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.