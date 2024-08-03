Около 100 мастер-классов прошли на вернисаже в центре Москвы с начала лета

Порядка 100 мастер-классов по живописи и декору прошли вернисаже и арт-маркет «Искусство рядом» на Никитском бульваре, который стал одним из ярких культурных мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Жители и гости столицы попадают на выставку современных картин и арт-объектов под открытым небом и могут присоединиться к одному из творческих занятий, которые проводят молодые художники Объединения «Выставочные залы Москвы».

С начала лета в рамках фестиваля художники выставляют на уличных стендах свои работы и проводят мастер-классы для всех желающих.

Так, художницы Светлана Демина и Юлия Назр приглашали москвичей и туристов нарисовать кусочек «своего лета» на большом общем холсте. Таким образом, получился пэтчворк «Лето на всех». На мастер-классе по монотипии гости освоили уникальную технику переноса акварельных рисунков с печатной формы на бумагу.

Художница Алиша Алишек делилась секретами использования экомеха в декорировании аксессуаров и вместе с гостями украшала искусственным мехом летние головные уборы. Кроме того, на мастер-классе по созданию украшений все желающие мастерили из кожи броши виде птичек и создавали авангардные украшения.

Художник Сергей Хохлов в рамках фестиваля регулярно организует увлекательные мастер-классы для детей. Он создал конструктор из 100 фигур, которые соединяются «паз в паз». Ребенок сможет собрать все, что угодно. Помимо этого, юные гости с удовольствием состязались в гигантские крестики-нолики.

3 августа посетители Никитского бульвара будут вырезать фигуры по контуру из различных материалов и в прикреплять их к основе, создавая свой город. Ведущей «Архитектурного коллажа» выступит живописец Екатерина Розанова.

4 августа на вернисаже «Выставочные залы Москвы» состоится мастер-класс по изготовлению браслетов. Все желающие смогут изготовить свой уникальный аксессуар. Наставником выступит известный автор Оксана Гилева.

Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре работает до 8 сентября в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00. Москвичи и гости столицы могут принять участие в мастер-классах без предварительной регистрации в порядке живой очереди.