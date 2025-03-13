Около 100 человек из списков без вести пропавших нашли в Судже и селах

Помощник главы МЧС России Юрий Мезинов рассказал, что в Судже и окрестных селах в Курской области нашли около 100 граждан, числившихся пропавшими без вести, пишет РИА Новости .

Он отметил, что 90 процентов людей, которых сейчас эвакуируют из города и близлежащих населенных пунктов, находятся в списках без вести пропавших.

«То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — добавил он.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные совместно с волонтерами эвакуировали с территории Суджи Курской области 68 мирных граждан. 52 человека уже получили места в пунктах временного размещения (ПВР).