Около 1 тыс технических проектов Подмосковья доступно для онлайн-обсуждения

Почти тысяча технических проектов стала доступна для публичного обсуждения на специализированной онлайн-платформе «Я — эксперт». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Платформа «Я — эксперт» была запущена в феврале 2024 года. Сейчас она объединяет более 200 пользователей и представителей десяти государственных органов Московской области. За время функционирования платформы на ней разместили около 1 тыс. проектов. Кроме того, сервис упрощает организацию научно-технических советов. Участники заседаний, которых с прошлого года состоялось свыше 300, смогли оценить эффективность проектов в сфере строительства, благоустройства, ЖКХ и дорог», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Платформа «Я — Эксперт» была разработана для автоматизации процесса рассмотрения и согласования этапов разработки технических инициатив и, как следствие, сокращения сроков работ и повышения эффективности в области разработки технических решений.

Пользователи сервиса могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов, а также принять участие в обсуждении инициатив. Для этого необходимо подать заявку на платформе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.