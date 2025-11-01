Около 1 тыс школьников и студентов посетили МФЦ Подмосковья

Около тысячи учащихся приняли участие в ознакомительных экскурсиях по подмосковным офисам «Мои Документы» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Работа центров «Мои Документы» и их сотрудников играет важную роль в жизни каждого жителя региона. Ежедневно более 20 тысяч человек обращаются сюда за различными государственными услугами. Мы хотим показать молодым людям, как именно функционирует эта система, познакомить их с возможностями карьерного роста и развития в нашей сфере», — подчеркнула директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Во время экскурсий участники знакомятся с внутренней структурой офисов, видят процесс оказания госуслуг гражданам, получают представление о работе специалистов МФЦ. Кроме того, они имеют возможность задать интересующие вопросы сотрудникам центра.

Для организации сотрудничества образовательных учреждений с МФЦ по вопросам проведения экскурсий для школьных групп, а также практики и стажировок студентов необходимо обращаться непосредственно в офисы «Мои Документы». Полный список округов и адреса офисов доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.