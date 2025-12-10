OK представили бесплатный курс «Система молодости»

В рамках него пользователи получат информацию и методы, способствующие активации естественных процессов омоложения организма посредством физической активности, питания, здорового сна и управления стрессом. Старт бесплатного образовательного курса запланирован на 10 декабря, что совпадает с периодом проведения Всероссийской недели здравоохранения.

Экслюзивно на платформе ОК будут доступны главные секреты молодости от Владимира Дадали, заслуженного эксперта в сферах биохимии и нутрициологии и популярного автора в ОК. Содержание курса поможет пользователям платформы получить дополнительную энергию в преддверии новогодних праздников и интегрировать в свой образ жизни полезные привычки, которые помогут сохранять ресурс и после выходных.

Особенностью курса является его практико-ориентированный характер. 10 декабря в группе Владимира Дадали в ОК будут опубликованы видеоуроки и практические задания, разработанные на основе уникальных методик профессора. Кроме того, до конца 2025 года у пользователей социальной сети будет возможность лично обратиться к нему с вопросами в разделе «Вопросы и ответы» сервиса «Здоровье» в ОК и получить экспертные ответы.

Целью проекта является помощь пользователям в поддержании здоровья, энергичности и привлекательности на протяжении многих лет. В ходе курса они получат детальный план действий, основанный на научном подходе и изложенный в простой и понятной форме, доступной для широкой аудитории.

