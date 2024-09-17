ОК и «Московское долголетие» запускают мастер-классы для старшего поколения

Одноклассники вместе с проектом «Московское долголетие» запускают мастер-классы для людей старшего поколения, сообщили в пресс-службе компании.

С 16 сентября в группе «Московского долголетия» и сервисе «Увлечения» в ОК будут появляться мастер-классы на тему кулинарии, моды, спорта и других популярных хобби. Спикерами выступят профессиональные преподаватели и участники «Московского долголетия».

Благодаря кулинарным видеоурокам пользователи могут узнать новые рецепты блюд. Онлайн-тренировки помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО, развить чувство ритма, а также освоить боди-балет. Отдельный блок посвящён развитию творческих способностей: эксперты научат рисовать, задействуя правое полушарие головного мозга, а также писать рассказы.

Также в рамках проекта предусмотрены мастер-классы по созданию капсульного гардероба и подбору одежды для разных типов женской фигуры. Кроме того, пользователям станут доступны ролики о посадке хвойных растений осенью, подборе рациона для домашних питомцев и других темах.