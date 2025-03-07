ОК и «Московское долголетие» расскажут о полезных для здоровья хобби

«Одноклассники» и проект «Московское долголетие» запускают серию совместных материалов «7 шагов к долголетию», благодаря которым все желающие смогут узнать о полезных для здоровья хобби, сообщает пресс-служба социальной сети.

Проект стартует 10 марта в группе «Московского долголетия» в «ОК» и направлен на популяризацию полезных для здоровья увлечений, способствующих активному образу жизни представителей старшего поколения.

В течение двух недель пользователи «Одноклассников» смогут узнать о новых увлечениях и полезных привычках для поддержания бодрости, активности и ментального здоровья в любом возрасте.

Эксперты расскажут, как искусство танца и северная ходьба могут замедлить старение. Также они покажут правильную технику выполнения гимнастики и объяснят, как поддерживать гибкость и тонус. Специалисты по питанию дадут советы о продуктах, сохраняющих активность и энергичность, и поделятся эффективными методами изучения иностранных языков.

Кроме того, эксперты «Московского долголетия» дадут советы по уходу за комнатными растениями и созданию миниатюрного огорода на подоконнике.

Материалы будут доступны в формате статей, карточек и видеоуроков от специалистов, а также вдохновят на новые хобби истории других участников проекта.

Ранее «Одноклассники» выпустили шоу «Самая-самая» о здоровом преображении, приуроченное к Международному женскому дню. Героиней спецвыпуска стала сотрудница Московского метрополитена.