Охотпользователи будут разыскивать зомби-косуль под Курганом

сегодня в 14:54

Власти будут разыскивать зараженных косуль под Курганом

В Курганской области зафиксированы случаи заражения косуль, из-за которых местные жители бьют тревогу. Местные власти мобилизовали охотпользователей, которые будут разыскивать зомби-животных, сообщает URA.RU .

Мера принята в целях контроля эпизоотической ситуации. Косуль-зомби будут искать на регулярной основе на территориях охотхозяйств.

Специалисты должны будут выявлять как больных животных, так и трупы. Им придется брать образцы и вызывать ветеринаров.

Ранее в соцсетях появились видео с косулями, которых местные жители назвали косулями-зомби из-за инцидентов с возможным отравлением агрохимикатами. Больные животные находятся в угнетенном и истощенном состоянии. Они испытывают потерю зрения, а также гнойно-воспалительные изменения глазных яблок.

Ранее в США появились жуткие олени-мутанты. Животные пугают своим внешним видом — с их тел свисают опухолевидные наросты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.