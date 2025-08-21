Зарастают бородавками: в США появились жуткие олени-мутанты

Олени-мутанты с жуткими бородавками на теле пугают жителей Соединенных Штатов. Животные заражены страшной инфекцией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Жуткие олени были замечены практически во всех американских штатах. Животные пугают своим внешним видом — с их тел свисают опухолевидные наросты. Страшные «пузыри» растут от морды до ног.

Уродливые бородавки, которые могут достигать размеров футбольного мяча, появились на телах животных из-за инфекции. Ее переносчики — комары и клещи. Вирус принадлежит к той же группе вирусов, что и человеческий папилломавирус, то есть он поражает кожу и вызывает «пузыри».

Для людей эта инфекция не представляет опасности. Для оленей она тоже не смертельна — иммунитет борется с вирусом за несколько месяцев.

Также недавно в США появились кролики-мутанты с черными щупальцами на мордах. Эти животные также заражены вирусом.