сегодня в 17:23

Охотники в Приморье посадили собаку в клетку в качестве приманки для тигра

В микрорайонах Каменушка и Графское Дальнереченского городского округа Приморского края охотники необычным способом ловят тигра. Они посадили собаку в клетку и используют ее в качестве приманки, сообщает Baza .

Тигра обнаружили в микрорайонах Каменушка и Графское. Сотрудники Минприроды потребовали местных жителей забирать домой животных ночью, чтобы не мешать отлову хищника.

При этом специалисты охотнадзора собрались ловить животное с помощью приманки. Для этого они хотели использовать «специально обученную собаку».

Питомца закрыли в клетке и принялись ждать хищника. Однако местные жители решили спасти собаку и выпустили ее из клетки.

Сотрудники местного отделения полиции проверяют, не подпадают ли действия охотников под статью о жестоком обращении с животными.

Ранее окровавленный труп амурского тигра нашли в Приморском крае. Его застрелили неизвестные.