Охотники в Приморье посадили собаку в клетку в качестве приманки для тигра
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В микрорайонах Каменушка и Графское Дальнереченского городского округа Приморского края охотники необычным способом ловят тигра. Они посадили собаку в клетку и используют ее в качестве приманки, сообщает Baza.
Тигра обнаружили в микрорайонах Каменушка и Графское. Сотрудники Минприроды потребовали местных жителей забирать домой животных ночью, чтобы не мешать отлову хищника.
При этом специалисты охотнадзора собрались ловить животное с помощью приманки. Для этого они хотели использовать «специально обученную собаку».
Питомца закрыли в клетке и принялись ждать хищника. Однако местные жители решили спасти собаку и выпустили ее из клетки.
Сотрудники местного отделения полиции проверяют, не подпадают ли действия охотников под статью о жестоком обращении с животными.
Ранее окровавленный труп амурского тигра нашли в Приморском крае. Его застрелили неизвестные.