Перед смертью прошел несколько км: окровавленный труп тигра нашли в Приморье
В Приморском крае неизвестные застрелили амурского тигра
В Приморском крае правоохранители проводят проверку по факту гибели амурского тигра, сообщает «112».
Неизвестные застрелили хищника в Чугуевском районе. Тигр умер не сразу.
Продолжая бороться за жизнь, окровавленное животное прошло несколько километров. Только после этого тигр скончался. Его труп остался лежать на снегу, где и был обнаружен очевидцами.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Приморье амурский тигр растерзал 53-летнего рыбака. Хищника убили при попытке напасть на инспектора охотнадзора.