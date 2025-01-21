Перед смертью прошел несколько км: окровавленный труп тигра нашли в Приморье

Неизвестные застрелили хищника в Чугуевском районе. Тигр умер не сразу.

Продолжая бороться за жизнь, окровавленное животное прошло несколько километров. Только после этого тигр скончался. Его труп остался лежать на снегу, где и был обнаружен очевидцами.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье амурский тигр растерзал 53-летнего рыбака. Хищника убили при попытке напасть на инспектора охотнадзора.