Охлобыстин: артисты не могут уходить с поста, их дело развлекать и утешать

Актер Иван Охлобыстин считает, что артисты, которые уехали из страны, не имели права «уходить с боевого поста». При этом он не стал оценивать совершенные ими поступки, сообщает РИА Новости .

Он сравнил работу актеров и певцов с врачами, которые дают клятву Гиппократа.

«Артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста», — добавил Охлобыстин.

По его словам, решение о переезде в другую страну — личный выбор каждого человека, если это не касается откровенного предательства, то и оценивать такой поступок не стоит.

«Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», — подчеркнул актер.