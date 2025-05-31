Огромный лось бегает по улицам Петербурга и пугает местных студентов

Жители Санкт-Петербурга запечатлели, как по улицам города бегает огромный лось. Его заметили во дворах домов и возле университета, сообщает SHOT .

Сначала животное увидели жители Фрунзенского района. Местные жители сняли на видео, как лось бежит по улице, а затем прыгает через забор возле метро «Международная».

Затем животное переместилось на улицу Бухарестская. Там оно погуляло во дворах многоэтажных домов, после чего забежало на территорию Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лось напугал студентов и сотрудников. Их перестали пропускать во избежание столкновения с животным. К счастью, пострадавших в результате прогулки лося, по предварительным данным, нет.

По слова местных жителей, дикий зверь мог случайно выбежать из соседних лесов в районе станции Обухово. Лося уже разыскивают.

Ранее лося сбили на трассе в Подмосковье. Он больше суток пролежал рядом с поселком Княжье Озеро. В итоге сохатого попытались спасти и провели ему операцию, но животное скончалось.