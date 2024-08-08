Жители дома на Новоясеневском проспекте Москвы обнаружили огромную змею

МК: в дом на Новоясеневском проспекте Москвы из сумки дачника пробралась змея

В ГБУ «Жилищник» обратились жители дома в Москве — у них на лестничной клетке обнаружился опасный сосед, сообщает МК: срочные новости .

На видео из дома на Новоясеневском проспекте жильцы засняли змею довольно большого размера, справиться с которой так просто не получится. Им пришлось вызывать спасателей.

В дом, предположительно, забрался амурский полоз. По одной из версий, он забрался в сумку к дачнику в Подмосковье и приехал вместе с ним в столицу. Затем из сумки вылез в подъезд.

Ранее в Москве подростка укусила ядовитая экзотическая змея. Она была синего цвета.