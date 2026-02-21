Огромного Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области

Сожжение огромного Лабубу стало кульминацией празднования Масленницы в археологическом парке «Аргамач» недалеко от Ельца в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На празднике собрались не только местные жители, но и гости из Воронежа, Тамбова и Москвы. Желающих увидеть сожжение «зубастого монстра» оказалось так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает огромное чучело Лабубу. Многие гости мероприятия снимают происходящее на телефоны.

При этом не всем понравилась идея сожжения любимой детской игрушки. Некоторые пользователи раскритиковали идею еще при анонсе мероприятия в соцсетях. По мнению людей, «ребенок будет в шоке» от увиденного.

В парке «Аргамач» каждый год сжигают чучела персонажей из поп-культуры, которые, по мнению организаторов, олицетворяют зло. Например, в 2025 году среди таких героев были Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги.

